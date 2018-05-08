Участница нападения на бойца АТО останется под стражей

Суд арестовал подозреваемого в нападении на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) 25-летнюю Екатерину Лапинскую на 30 дней.

Соответствующую меру пресечения избрал 8 мая Подольский райсуд Киева.



Лапинская будет оставаться под стражей до 5 июня.

Facebook Антон Комаров

Подозреваемых в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича задержали в Харькове.

Нападение на бойца АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул.Константиновская в Киеве. Нападавшие нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били молотком.

Позже полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих.

СБУ установила, что организатором нападения на Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.