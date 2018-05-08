Участница нападения на бойца АТО останется под стражей

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Вторник, 8 мая 2018, 17:48

Суд арестовал подозреваемого в нападении на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) 25-летнюю Екатерину Лапинскую на 30 дней.

Соответствующую меру пресечения избрал 8 мая Подольский райсуд Киева.

Лапинская будет оставаться под стражей до 5 июня.

 
Facebook Антон Комаров

Подозреваемых в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича задержали в Харькове. 

Нападение на бойца АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул.Константиновская в Киеве. Нападавшие нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били молотком.

Позже полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих. 

СБУ установила, что организатором нападения на Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая  и скрывается в Польше.

Украинская правда
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