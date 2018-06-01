Столичная прокуратура организовала досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП с участием служебного автомобиля Национальной полиции на проспекте Григоренко в Киеве, в результате которого пострадал 13-летний ребенок.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Отмечается, что расследование поручено ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, процессуальное руководство обеспечивается прокуратурой города.



Предварительная правовая квалификация в уголовном производстве - ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).



Прокуратура отмечает, что в настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия – направлены поручения в МВД о проведении служебного расследования по факту указанного события.



Также прокуроры подготовили ходатайство о назначении и проведении ряда экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение о дальнейшем продвижении уголовного производства.



Досудебное расследование продолжается.

Вечером 31 мая в Киеве машина МВД, которая выполняла спецзадание, сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Сразу за этой машиной мимо места происшествия проследовал кортеж президента Петра Порошенко.

В Администрации президента отрицают, что авто МВД входило в сам кортеж. Однако источники УП в правоохранительных органах утверждают, что велосипедиста сбило передовое авто сопровождения, которое следовало перед кортежем президента.

После ДТП, чтобы не было самосуда от местных жителей, полицейские пересадили коллегу в свое авто.

"Оба сотрудника полиции, которые находились в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "Драгер" - и прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь", – заявили в полиции Киева.

По состоянию на 1 июня 13-летнего парня, которого сбил полицейский автомобиль, дважды прооперировали, он находится в реанимации.