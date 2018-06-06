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Тука: Затопление шахт оккупантами добирается до свободных земель

Среда, 6 июня 2018, 11:08
Тука: Затопление шахт оккупантами добирается до свободных земель

Процесс затопления шахт на оккупированной территории Донбасса скажется на шахтах, расположенных на подконтрольной украинским властям территории.

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука пишет в Facebook.

"Процесс затопления шахт начинается на оккупированной территории и постепенно достигает шахт, расположенных на контролируемой правительством территории", – отмечает он.

 
Fb George Tuka

По данным Туки, "объем шахтных вод, поступающих в шахту "Золотое" (контролируемая территория) составляет 940 тонн в час".

Для того, чтобы увеличить мощности водоотвода, правительство выделило 131 млн грн на закупку оборудования и проведение работ.

"Дополнительный водоотвод требует наличия 6 специальных насосов. Вес одного составляет около 10 тонн", – пишет Тука.

 

4 мая МТОТ сообщало, что в Луганской области на шахте "Золотое" произошел прорыв шахтных вод, в результате чего приток воды увеличился до 2 тысяч кубометров в час.

В руководстве ГП "Первомайскуголь" наиболее вероятной причиной считали прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", расположенных на оккупированной территории Луганской области и гидрологически связанных с шахтой "Золотое".

Теперь Тука также пишет о проседании почвы на оккупированной территории – в частности, в Донецке и Макеевке.



Кроме того, по словам Туки, на оккупированной территории – сотни "опасных объектов".

"Украинская правда"

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Темы: ДонбассшахтыТука
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