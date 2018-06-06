Тука: Затопление шахт оккупантами добирается до свободных земель

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Среда, 6 июня 2018, 11:08

Процесс затопления шахт на оккупированной территории Донбасса скажется на шахтах, расположенных на подконтрольной украинским властям территории.

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука пишет в Facebook.

"Процесс затопления шахт начинается на оккупированной территории и постепенно достигает шахт, расположенных на контролируемой правительством территории", – отмечает он.

 
Fb George Tuka

По данным Туки, "объем шахтных вод, поступающих в шахту "Золотое" (контролируемая территория) составляет 940 тонн в час".

Для того, чтобы увеличить мощности водоотвода, правительство выделило 131 млн грн на закупку оборудования и проведение работ.

"Дополнительный водоотвод требует наличия 6 специальных насосов. Вес одного составляет около 10 тонн", – пишет Тука.

 

4 мая МТОТ сообщало, что в Луганской области на шахте "Золотое" произошел прорыв шахтных вод, в результате чего приток воды увеличился до 2 тысяч кубометров в час.

В руководстве ГП "Первомайскуголь" наиболее вероятной причиной считали прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", расположенных на оккупированной территории Луганской области и гидрологически связанных с шахтой "Золотое".

Теперь Тука также пишет о проседании почвы на оккупированной территории – в частности, в Донецке и Макеевке.



Кроме того, по словам Туки, на оккупированной территории – сотни "опасных объектов".

"Украинская правда"
Темы: Донбасс шахты Тука
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