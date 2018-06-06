Суд отказался снять арест с имущества лагеря "Виктория"

Киевский районный суд Одессы отказался отменить арест имущества лагеря "Виктория".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство в суд поступило от Департамента образования и науки Одесского горсовета. Речь шла о частичной отмене ареста каменных зданий лагеря "Виктория".

"Суд отметил, что указанное имущество сохранило на себе следы уголовного преступления, то есть является доказательством преступления и признано вещественным доказательством в уголовном производстве ... Поэтому ... заявленное ходатайство удовлетворению не подлежит", - говорится в сообщении.

Постановление обжалованию не подлежит.

В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.

1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении отстраненного директора лагеря Петроса Саркисяна.

Следствие в отношение пожара продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах.

24 апреля воспитательницу детского лагеря "Виктория", Наталью Цокур (Янчук), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, арестовали сроком на три года с отсрочкой на два года.