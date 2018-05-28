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Волкер: Был бы удовлетворен продолжать работу с советником Путина Сурковым

Понедельник, 28 мая 2018, 01:23

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что был бы удовлетворен продолжать сотрудничество с помощником Путина, уполномоченным президента РФ по Донбассу Владиславом Сурковым, если Кремль его выберет.

Об этом он сказал во время брифинга в Лондоне, передает "Крым.Реалии".

"Я видел сообщение в прессе (о возможной замене - ред.), но официально мы не имеем информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет.

Но в то же самое время, если они решат сделать замену, - а это прерогатива президента Путина - ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Так как решение действительно находятся в его руках".

Также он призвал Россию освободить всех политических заключенных, которых она удерживает, и сообщил, что во время январской встречи в Дубаи передал список Суркову с именами, но ответа так и не получил.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко рассказала, что нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших.

По ее словам, вопрос заложников требует давления всего мира на РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассУкраинаРосcияСШАзаложники
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