Волкер: Был бы удовлетворен продолжать работу с советником Путина Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что был бы удовлетворен продолжать сотрудничество с помощником Путина, уполномоченным президента РФ по Донбассу Владиславом Сурковым, если Кремль его выберет.

Об этом он сказал во время брифинга в Лондоне, передает "Крым.Реалии".

"Я видел сообщение в прессе (о возможной замене - ред.), но официально мы не имеем информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет.

Но в то же самое время, если они решат сделать замену, - а это прерогатива президента Путина - ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Так как решение действительно находятся в его руках".

Также он призвал Россию освободить всех политических заключенных, которых она удерживает, и сообщил, что во время январской встречи в Дубаи передал список Суркову с именами, но ответа так и не получил.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко рассказала, что нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших.

По ее словам, вопрос заложников требует давления всего мира на РФ.