Філарет каже, що 10 ієрархів УПЦ МП підтримали Томос про автокефалію
Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет заявляє, що 10 ієрархів УПЦ МП підписали звернення до патріарха Варфоломія щодо надання Томосу на автокефалію українській церкві.
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
"Ми знаємо, що підписались біля десяти, проте публічно заявили два", – зазначив він.
На запитання, чому промовчали інші і чи покарає Москва тих, хто підтримав звернення, Філарет відповів:
"А коли вже буде Томос, коли утвориться єдина Помісна Українська Церква, то боятися вже не буде кого. Вони будуть вільно приєднуватися і ми всі будемо складати одну Українську Православну Церкву".
Філарет зазначив, що за деякими спостереженнями, приблизно 2/3 Московського Патріархату виступають за приєднання до Київського.
Він також наголосив, що у випадку, якщо Україна не отримає Томос, це означатиме, що Москва перемогла Вселенського патріарха, і вона є найвпливовішою церквою.
"Але, як там не було, Київський Патріархат продовжить зростати. До нас будуть приєднуватися і з Автокефальної Церкви, і з Московського Патріархату, як це відбувається зараз. А прийде час – нас визнають. Не можуть не визнати одну з найбільших Церков у світі", – сказав патріарх.
Більше про об'єднання церков, ставлення УПЦ МП до представників сексуальних меншин та футбольних фанатів читайте в інтерв'ю Філарета УП.
17 квітня президент України Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.
19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.
22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.
Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.
В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".
Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.
12 травня УПЦ Київського патріархату звинуватила Росію та прокремлівські політичні сили у втручанні в процес визнання автокефалії православної церкви в Україні.
26 травня архімандрит Української православної церкви (Московського патріархату), колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) Кирило (Говорун) заявив, що томос про автокефалію Української православної церкви вже написаний.