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Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: Время идет

Пятница, 15 июня 2018, 10:47
Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: Время идет

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии.

Об этом он сообщил в своем Twitter 15 июня.

"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и ПЕН-центру с призывами к освобождению этого украинского режиссера, несправедливо заключенного в России. Время идет, и он может умереть за свои взгляды", - написал он.

Как сообщалось, ранее европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

14 мая заключенный украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием "освободить всех украинских политических заключенных, находящихся на территории Российской Федерации". Сейчас насчитывается около 70 таких заключенных.

7 июня американский ПЕН-центр написал о Сенцове Путину и главе ФИФА.

Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

Украинская правда
Темы: Сенцов
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