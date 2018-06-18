Климкин поставил под сомнение "план деоккупации Авакова"

Стратегия по деоккупации Донбасса, предлагаемая министром внутренних дел Арсеном Аваковым, пока невозможна из-за противодействия России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я с Арсеном ее уже коротко обсуждал, поскольку, кроме дружеских контактов, мы также сидим рядом на заседании Кабмина. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать", - сказал министр.

"Тактика малых шагов или средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает", - отметил он.

Климкин добавил, что России нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

"Все должны чётко понимать, что России, по определению, украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины, никак иначе", - подчеркнул глава МИДа.

По его словам, Россия будет ставить прогресс по Донбассу в более широкий контекст своих отношений с Западом.

"Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна четкая стратегия, иначе Россия будет манипулировать дальнейшим процессом, создавая многочисленные ловушки", - резюмировал министр.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выразил мнение, что вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти возможно после принятия закона об амнистии, проведения местных выборов и ряда других шагов.

"У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", - заявил он.