Аваков озвучил свой план по деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти возможно после принятия закона об амнистии, проведения местных выборов и ряда других шагов.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде": Арсен Аваков: У меня есть план. Условно, взять сначала отдельно Горловку

"У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район", - рассказал министр.

По его словам, план состоит в том, чтобы миротворцы совместно с украинскими пограничниками изначально заняли позиции на границе условной Горловки или Новоазовского района, где были бы проведены выборы в местные советы по украинскому законодательству.

По мнению Аваков не важно, кто победит на этих выборах, "главное – сформировать переходную администрацию".

"На основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины, туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами", - пояснил он.

При этом министр не исключил, что украинские полицейские изначально будут патрулировать оккупированные районы с местными представителями территориальных громад.

Он отметил, что после этого должно начаться восстановление инфраструктуры - восстановление подачи воды, электроэнергии, восстановление школ и украинских паспортов.

"Здесь тоже есть нюанс, потому что степень проверки людей с оккупированных территорий должна быть специальная, чтобы мы не выдавали кому попало украинские паспорта, а только украинским гражданам", - сказал он.

Аваков добавил, что если в отдельно взятом районе все пройдет как надо, то ту же процедуру следует повторить с следующих пяти районах.

Он не исключает, что изначально люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее, но добавил, что "это нормальная международная практика".

Министр отметил, что также в Украине необходимо принять два закона: об амнистии и "о коллаборантах", которые позволят определить статус жителей оккупированного Донбасса.

"Закон "о коллаборантах" – обязателен, потому что нужно определить статус каждого человека. Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания", - рассказал Аваков.

Он отметил, что если это все реализовать, то постепенно можно выйти на ситуацию, "когда украинские пограничники стоят на границе Украины и России, полностью обеспечивая контроль, а вместе с ними стоят "голубые каски", о которых договаривается президент Петр Порошенко".

Аваков уверен, что парламент конституционным большинством может проголосовать за такой сценарий реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина стремится к введению миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, и в этом вопросе есть определенные сдвиги.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса