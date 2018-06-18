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Клімкін поставив під сумнів "план деокупації Авакова"

Понеділок, 18 червня 2018, 17:11
Клімкін поставив під сумнів план деокупації Авакова

Стратегія щодо деокупації Донбасу, запропонована міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, поки неможлива через протидію Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я з Арсеном її вже коротко обговорював, оскільки, крім дружніх контактів, ми також сидимо поруч на засіданні Кабміну. Вважаю, що кожен має право пропонувати ідеї. Суспільна дискусія дуже важлива. Але ми повинні розуміти, що це має бути комплексне бачення того, що ми можемо і що ми повинні робити", - сказав міністр.

"Тактика малих кроків або середніх, або будь-яка інша - це важливо. Роль поліцейського компонента теж важлива, але ж найголовніше - почати деокупацію. Зараз Росія нам цього не дає", - зазначив він.

Клімкін додав, що Росії потрібні окуповані території для дестабілізації України.

"Всі повинні чітко розуміти, що Росії, за визначенням, український Донбас не потрібен. Росії взагалі не потрібен Донбас, а потрібні окуповані території, щоб використовувати їх для дестабілізації всієї України, ніяк не інакше", - підкреслив глава МЗС.

За його словами, Росія буде ставити прогрес щодо Донбасу в більш широкий контекст своїх відносин із Заходом.

"Кроки з реальної деокупації можливі виключно як результат скоординованого тиску цивілізованого світу. І те, що я вже говорив: нам потрібна чітка стратегія, інакше Росія буде маніпулювати подальшим процесом, створюючи численні пастки", - резюмував міністр.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив думку, що повернути окуповані райони Донецької і Луганської областей під контроль української влади можливо після прийняття закону про амністію, проведення місцевих виборів і ряду інших кроків.

"У мене є свій план. Він називається "тактика дрібних кроків, яким аплодують всі", - заявив він.

Детальніше про план Авакова читайте в інтерв'ю і у статті Колабораціонізм і амністія. Необхідність суспільного діалогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінАваковДонбасокупація
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