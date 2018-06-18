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Москалькова обсудила с Денисовой "дорожную карту" посещения заключенных

Понедельник, 18 июня 2018, 18:03

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что провела важную встречу с украинской коллегой Людмилой Денисовой и совместно наработали "дорожную карту" посещения заключенных в РФ и Украине.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, встреча с Денисовой состоялась в понедельник, в ходе которой "началась выработка "дорожной карты"" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.

 
фото с Facebook Т. Москальковой

Об итогах встречи сама Денисова пока не сообщала.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что ее не допустили еще к одному пленнику Кремля, украинскому журналисту Роману Сущенко.

14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Как сообщалось, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаправа человекаполитзаключенные
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