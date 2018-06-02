В Южном боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям - МинВОТ

Боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям, которые остаются в поселке Южное (район "Чигари" близ Горловки).

Об этом в пятницу, 1 июня, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Из соображений безопасности запрещено передвижение любых частных автотранспортных средств, которые остаются в Южном.

"Такое решение Штаба объединенных сил связано с тем, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации РФ, которые в случае фиксации перемещений открывают огонь", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что из семи автотранспортных средств, которые оставались в районе "Чигари" по состоянию на начало недели, за последние двое суток два сгорели.

По данным министерства, в Южном остается почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет.

"ВСУ помогают жителям района "Чигари" вывозить личные вещи и оказывают необходимую гуманитарную помощь. Проводить принудительную эвакуацию граждан пока не планируется.

Ведется работа по выявлению неотложных гуманитарных потребностей жителей, выясняется, кто из них готов выехать и какая помощь им нужна", - добавили в МинВОТ.

В результате обстрелов в Южном отсутствует электроснабжение, водоснабжение пока не прекращено.

"По информации командования ВСУ, в ближайшее время населенный пункт будет обеспечен необходимым количеством генераторов и горючим для них", - заявили в пресс-службе.

"Для восстановления инфраструктуры, безопасного перемещения людей, вывоза личных вещей и эвакуации частного автотранспорта необходимый режим прекращения огня сроком не менее недели.

В то же время боевиками осуществляются постоянные прицельные обстрелы жилых домов с целью их поджога, из-за чего много жилых домов в поселке разрушено до фундаментов", - отметили в министерстве.

17 мая командование Объединенных сил сообщило, что населенный пункт Южное в Донецкой области находится под контролем украинских военных.

После этого и в штабе ОС, и донецкие боевики сообщали о перестрелках возле этого населенного пункта.