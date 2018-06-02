В центре Киева собрались участники акции в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, удерживаемых в России.

В настоящее время под Стеллой Независимости на Майдане собралось несколько сотен человек.

Акция проходит в рамках всемирной акции в поддержку Сенцова.

Организаторы акции призывали брать с собой на пикерт плакаты и спортивные свистки и отмечали, что 2 июня "Киев покажет "красную карточку" режиму Путина", а активисты поименно назовут политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и оккупированном Крыму, среди которых художники, журналисты, правозащитники, студенты, крымские татары.

Мероприятия в поддержку узников Кремля с требованием освободить их провели также в Ивано-Франковске, Черкассах, Харькове, Днипре, Одессе.

Фото - FB "Автомайдан"

О намерении присоединиться к акции ранее сообщили в посольстве США в Киеве.

"Мы приобщаемся к всемирному призыву освободить Олега Сенцова #SaveOlegSentsov, что стал жертвой российской кампании по подавлению голосов тех, кто выступает против оккупации Крыма", - отметили в посольстве.

Также акция "Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin" состоится в Лондоне на Даунинг-стрит.

В США перед Белым домом организация United Help Ukraine проведет 2 июня акцию в поддержку политзаключенных Кремля.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы заставить Кремль, который сейчас готовится к Чемпионату мира по футболу и планирует принять иностранных гостей, выпустить Олега Сенцова и других политзаключенных", - отметили организаторы мероприятия.

Президент Петр Порошенко в своем Твиттере 2 июня заявил: "Мы продолжим бороться за освобождение всех украинских политзаключенных и заложников, заключенных в РФ и временно оккупированном Крыму и на Донбассе".

"Благодарен всем, кто принял участие в акции в поддержку Олега Сенцова по всему миру - в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Украины и даже Росии.Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима", - отметил глава государства.

Акции также прошли в Вене, Берлине, Тбилиси, Лондоне, Хельсинки, Кракове и других городах.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

1 и 2 июня в разных городах мира проводят глобальную кампанию за освобождение узников Кремля.

В частности, 1 июня демонстрации в рамках глобальной акции #SaveOlegSentsov прошли в Лейпциге, Страсбурге, Риге, Сиднее, Стокгольме, Женеве, Париже, Бордо, Варшаве, Кувейте, Тель-Авиве, Лиссабоне, Черкассах, Кривом Роге, Ровно, Казани и других городах.

В Санкт-Петербурге полиция сорвала одиночные пикеты в рамках акции #SaveOlegSentsov и арестовала нескольких человек.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ и оккупированном Крыму по политическим мотивам удерживаются и осуждены более 70 украинцев.

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