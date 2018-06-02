Сенцову каждый день колют литр глюкозы - сестра

Незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову, объявившему голодовку c 14 мая, каждый день колют глюкозу.

Об этом в комментарии журналистам в эфире "112 Украина" сообщила сестра Сенцова Наталия Каплан.

Каплан заявила, что Сенцову колют по 1 литру глюкозы в день.

"Сегодня 20-й день голодовки Олега и, конечно, это все на фоне четырех лет лагерей, проблем со здоровьем, которые тянутся с детства. Я не думаю, что у него все идеально сейчас – я уверенна, что все очень плохо", - заявила она.

По словам Каплан, более подробная информация о его состоянии появится в понедельник, когда с Сенцовым встретится адвокат, через которого она передаст ему письмо. Последнее посещение Сенцова адвокатом состоялось 15 мая.

Сестра Сенцова также рассказала, что находится на связи с украинскими политиками, "но пока никакого прогресса не видит".

Также Каплан заявила, что "бесполезно убеждать Сенцова отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных".

"Олег назвал цифру – 64 политзаключенных, но на самом деле их гораздо больше, и Олег требует освобождения всех украинских политзаключенных, которые находятся в России и в оккупированном Крыму", - отметила Каплан.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

1 и 2 июня в разных городах мира проводят глобальную кампанию за освобождение узников Кремля.

В частности, 1 июня демонстрации в рамках глобальной акции #SaveOlegSentsov прошли в Лейпциге, Страсбурге, Риге, Сиднее, Стокгольме, Женеве, Париже, Бордо, Варшаве, Кувейте, Тель-Авиве, Лиссабоне, Черкассах, Кривом Роге, Ровно, Казани и других городах.

В Санкт-Петербурге полиция сорвала одиночные пикеты в рамках акции #SaveOlegSentsov и арестовала нескольких человек.

2 июня в центре Киева провели акцию в поддержку политзаключенных, которых незаконно удерживают или осудили в РФ и в оккупированном Крыму.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ и оккупированном Крыму по политическим мотивам удерживаются и осуждены более 70 украинцев.

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Интерфакс-Украина