Сенцову каждый день колют литр глюкозы - сестра

Незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову, объявившему голодовку c 14 мая, каждый день колют глюкозу.

Об этом в комментарии журналистам в эфире "112 Украина" сообщила сестра Сенцова Наталия Каплан.

Каплан заявила, что Сенцову колют по 1 литру глюкозы в день.

"Сегодня 20-й день голодовки Олега и, конечно, это все на фоне четырех лет лагерей, проблем со здоровьем, которые тянутся с детства. Я не думаю, что у него все идеально сейчас – я уверенна, что все очень плохо", - заявила она.

По словам Каплан, более подробная информация о его состоянии появится в понедельник, когда с Сенцовым встретится адвокат, через которого она передаст ему письмо. Последнее посещение Сенцова адвокатом состоялось 15 мая.

Сестра Сенцова также рассказала, что находится на связи с украинскими политиками, "но пока никакого прогресса не видит".

Также Каплан заявила, что "бесполезно убеждать Сенцова отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных".

"Олег назвал цифру – 64 политзаключенных, но на самом деле их гораздо больше, и Олег требует освобождения всех украинских политзаключенных, которые находятся в России и в оккупированном Крыму", - отметила Каплан.

Интерфакс-Украина