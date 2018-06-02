В Москве и Петербурге задержали участников акций в поддержку Сенцова

На Пушкинской площади в Москве полиция задержала режиссера Михаила Местецкого, который вышел на одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова.

Местецкий сообщил "Медузе", что на него составили протокол о нарушении правил пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и отпустили. Суд пройдет 21 июня.

Поводом для задержания стало действие указа президента России, ограничивающего проведение публичных мероприятий в Москве и ряде других регионов в связи с чемпионатом мира по футболу.

Кроме того, на Украинском бульваре в Москве в субботу прошел пикет в поддержку Сенцова.

Как пишет "Медиазона", в пикете приняли участие около 20 человек, полиции на акции не было.

В то же время, в Санкт-Петербурге в субботу задержали троих человек, которые вышли с украинским флагом и плакатом в поддержку Сенцова к зданию Петроградского суда, сообщает ОВД-Инфо.

ОВД-Инфо

Этот суд в субботу рассматривал дело активиста "Демократического Петербурга" Всеволода Нелаева, который был задержан в пятницу во время пикета в поддержку Сенцова. Причиной задержания стало участие Нелаева в первомайском шествии.

Одну из задержанных отпустили из полиции без составления протокола. На двух других составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Как сообщалось, в Украине и мире в субботу проходят акции в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, находящихся в России.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

1 и 2 июня в разных городах мира проводят глобальную кампанию за освобождение узников Кремля.

В частности, 1 июня демонстрации в рамках глобальной акции #SaveOlegSentsov прошли в Лейпциге, Страсбурге, Риге, Сиднее, Стокгольме, Женеве, Париже, Бордо, Варшаве, Кувейте, Тель-Авиве, Лиссабоне, Черкассах, Кривом Роге, Ровно, Казани и других городах.

В Санкт-Петербурге полиция сорвала одиночные пикеты в рамках акции #SaveOlegSentsov и арестовала нескольких человек.