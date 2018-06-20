Мусий требует возбудить дело против Супрун за торговлю с оккупантом

Бывший министр здравоохранения, а ныне нардеп Олег Мусий призвал правоохранителей возбудить дело против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за якобы торговлю с Россией.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в среду.

"Обращаюсь официально в СБУ, СНБО, Генпрокуратуру немедленно провести расследование и возбудить уголовные дела против Министерства здравоохранения и лично Супрун и тех крышевателей из правительства, которые рассказывают, что здесь никто не торгует на крови", - заявил Мусий.

По его утверждению, МОЗ в течение последних 3 лет закупает медикаменты и диагностические системы в России.

Он показал документ, который, по его словам, это подтверждает.

Депутат рассказал, что речь идет о компании "Диагностические системы Украины", владельцем и конечным бенефициаром которой является компания "Диагностические системы России" и в частности ее руководитель и основатель россиянин Константин Бурков.

Мусий назвал это аферой с международными закупками.

В качестве примера он показал несколько образцов медицинских товаров, утверждая, что это все российские упаковки, что хорошо видно, на которые только наносят наклейки на украинском языке.

Закупки, по словам Мусия, ведутся через компанию Crown Agents (написание может быть неточным из-за нечеткого произношения этого названия депутатом - УП). Он также показал якобы копию контракта МОЗ и этой фирмы.

Как известно, 1 октября 2014 года правительство Арсения Яценюка отстранило Мусия от должности министра здравоохранения. При этом Кабмин попросил Генпрокуратуру расследовать ситуацию с закупкой медицинских препаратов Министерством здравоохранения.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Супрун - реальный реформатор в сфере здравоохранения. "Лидером изменений в этой сфере является Ульяна Супрун, из которой кое-кто хочет сделать врага всей Украины", - заявил как-то он.



Глава правительства также уверен, что Супрун честна и не втянута ни в какие медицинские схемы.

Евгений Кизилов, УП