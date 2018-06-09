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Уже 6 тысяч украинцев собираются на футбол в РФ

Суббота, 9 июня 2018, 17:15
Уже 6 тысяч украинцев собираются на футбол в РФ

Около 6 тысяч украинцев уже приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России с 14 июня до 15 июля.

"Мы можем подтвердить, что около 6 тысяч билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодня", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФИФА.

В середине мая это количество составляло 5,2 тысячи билетов.

При этом в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины покупались билеты.

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 продолжается. Она стартовала в сентябре 2017 года.

По состоянию на 7 июня было продано более 2,4 миллиона билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тысячи билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тысяч - из США, 72,5 тысяч - из Бразилии, 65,2 тысяч - из Колумбии, 62,5 тысяч - из Германии, 60,3 тысяч - из Мексики, 54 тысячи - из Аргентины, 43,6 тысячи - из Перу, 40,2 тысяч - из Китая, 36,3 тысячи - из Австралии, 32,3 тысячи - из Англии.

Согласно подсчетам ФИФА, 54% билетов на матчи ЧМ-2018 в России куплены иностранцами.

Как сообщалось, 4 июня вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что порядка 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018.

Национальная общественная телекомпания Украины отказалась от трансляции ЧМ 2018.

В то же время права на трансляцию выкупил телеканал "Интер".

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

В то же время 7 июня Раде не хватило голосов, чтобы включить в повестку дня этот проект постановления. Следующая неделя – непленарная, таким образомпарламент не сможет запретить трансляцию.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал международное сообщество и граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

Темы: футболРосcия
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