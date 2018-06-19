Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

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Вторник, 19 июня 2018, 22:58

Президент Петр Порошенко включил экс-главу Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.

Об этом говорится в опубликованном указе.

"Согласно части шестой статьи 26 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" постановляю: Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича". - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 19 июня.

В свою очередь, Жебривский поблагодарил президента за новую должность.

"Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции", - написал он.

На новой работе он собирается "помочь сделать этот орган (НАБУ - УП) максимально прозрачным и эффективным".

"Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов", - заверил Жебривский.

11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.

В этот же день президент Петр Порошенко подписал указ о его увольнении и наградил его орденом Ярослава Мудрого.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Жебривский НАБУ
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