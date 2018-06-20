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Москалькова попросила генсека Совета Европы оказать содействие в защите Вышинского

Среда, 20 июня 2018, 22:52

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом попросила помочь в защите прав Кирилла Вышинского.

Об этом говорится на сайте российского омбудсмена.

"Татьяна Москалькова обратилась к представителю Совета Европы с просьбой оказать содействие в защите прав Кирилла Вышинского и Елены Одновол, а также обратила особое внимание на ситуацию с задержанием экипажа российского судна "Норд" и передала ему соответствующие письма", - отметили у Москальковой.

Кроме того, у омбудсмена РФ утверждают, что уполномоченный рассказала Ягланду "о ситуации с Олегом Сенцовым".

"Российский омбудсмен отметила, что ежедневно получает информацию о состоянии здоровья заключенного от руководства Федеральной службы исполнения наказаний", - уверяют в ее офисе.

15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.

Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).

Следствие собрало доказательства того, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

По результатам следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности российского агентства.

17 мая Херсонский городской суд арестовал арестовал Вышинского на два месяца.

Вышинский отказался от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.

Прокуратура просила отобрать биологические образцы у Вышинского  и суд 15 июня якобы разрешил сделать это.

При этом адвокат Игорь Мокин заявил об отводе следственной судьи Галины Радченко, так как она уже участвовала в рассмотрении дела дела.

Украинская правда

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Темы: РосcияВышинскийЕС
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