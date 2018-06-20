Москалькова попросила генсека Совета Европы оказать содействие в защите Вышинского
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом попросила помочь в защите прав Кирилла Вышинского.
Об этом говорится на сайте российского омбудсмена.
"Татьяна Москалькова обратилась к представителю Совета Европы с просьбой оказать содействие в защите прав Кирилла Вышинского и Елены Одновол, а также обратила особое внимание на ситуацию с задержанием экипажа российского судна "Норд" и передала ему соответствующие письма", - отметили у Москальковой.
Кроме того, у омбудсмена РФ утверждают, что уполномоченный рассказала Ягланду "о ситуации с Олегом Сенцовым".
"Российский омбудсмен отметила, что ежедневно получает информацию о состоянии здоровья заключенного от руководства Федеральной службы исполнения наказаний", - уверяют в ее офисе.
15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.
Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).
По результатам следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности российского агентства.
17 мая Херсонский городской суд арестовал арестовал Вышинского на два месяца.
Вышинский отказался от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.
Прокуратура просила отобрать биологические образцы у Вышинского – и суд 15 июня якобы разрешил сделать это.
При этом адвокат Игорь Мокин заявил об отводе следственной судьи Галины Радченко, так как она уже участвовала в рассмотрении дела дела.