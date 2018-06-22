Донецкую область возглавил генерал СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

Об этом он заявил на брифинге 22 июня в Краматорске.

После того, как объявили соответствующий указ о назначении Куця на должность, новый руководитель донецкой области поблагодарил Порошенко за доверие, а также сказал, что не подведет.

"Основными приоритетами для нас остается безопасность, информационная безопасность, развитие инфраструктуры и экономики региона", - добавил Куць.

Александр Куць

41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

Под руководством Куця были обнаружены три предателя в рядах Донецкого УСБУ завербованных российской разведкой - Александр Третьяк, Валерий Никифоров и Евгений Косяк.

Ключевую роль в этом играл тогдашний заместитель начальника главного отдела контрразведки управления СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш, погибший в марте прошлого года. Его машину дистанционно взорвали.

25 ноября 2017 генерал Куць заявил об обнаружении 356 шпионов в зоне АТО только в течение сентября-ноября 2017 года, которые передавали данные через мобильную связь. По этому поводу он предложил заблокировать мобильную связь в 50-километровой зоне вдоль линий разграничения в Донецкой и Луганской областях.

У Порошенко также сообщили, что Куць прошел проверку в соответствии с законом "Об очистке власти" на должности начальника УСБУ.

В августе 2017 года он стал руководить новосозданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Ранее в этой новости сообщалось, что жена Куця работает помощником судьи Апелляционного суда Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности.

Относительно Куця также распространяли слухи о причастности к убийству боевика Арсения Павлова ("Моторолы"). В частности, в ноябре 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко называл фамилию генерала в числе тех, кто причастен к ликвидации террориста.

Жебривского Порошенко уже назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро. Жебривский пробыл на должности с июня 2015 года.

11 июня он заявил, что подал президенту заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского. В этот же день Порошенко подписал указ о его увольнении и наградил его орденом Ярослава Мудрого.

Правозащитники заявили, что решение было принято с нарушением закона.