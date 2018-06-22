Донецкую область возглавил генерал СБУ

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Пятница, 22 июня 2018, 14:15

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

Об этом он заявил на брифинге 22 июня в Краматорске.

После того, как объявили соответствующий указ о назначении Куця на должность, новый руководитель донецкой области поблагодарил Порошенко за доверие, а также сказал, что не подведет.

"Основными приоритетами для нас остается безопасность, информационная безопасность, развитие инфраструктуры и экономики региона", - добавил Куць.

Александр Куць
Александр Куць

По данным СМИ, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

В августе 2017 года он стал руководить новосозданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Жебривского Порошенко уже назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Правозащитники заявили, что решение было принято с нарушением закона.

Украинская правда

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Темы: Донецк Жебривский СБУ Порошенко
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