ЦПК рассказал об имуществе Холодницкого, руководитель САП говорит о вбросе

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий и его семья бесплатно получили 5 земельных участков общей площадью 0,48 га в 2012 - 2015 годах.

Об этом сообщает 26 июня "Центр противодействия коррупции".

Четыре из них расположены на территории Киево-Святошинского района, где Холодницкий ранее работал прокурором.

Все земельные участки выделили Холодницкому, а также его матери и родной сестре под бесплатную приватизацию в 2012 - 2015 годах.

По словам аналитиков, земля выделялась в одних из самых дорогих пригородных районах Киева, а именно селах Белогородка, Ходосовка, Колонщина и Михайловка-Рубежовка.

"Неоднократное выделение безвозмездно земли под Киевом прокурору района и его семьи, которая даже не проживает в Украине, выглядит довольно странным, - считает юрист ЦПК Виталий Цокур.

"Тем более, что земля в выделенных районах стоит от тысячи долларов за сотку и обычно не выделяется бесплатно гражданам", – добавляет он.

В 2016 году сестре также перешел по наследству приватизированный ранее матерью Холодницкого участок (0,1 га) под садоводство в Макаровском районе Киевской области.

В общем Холодницкий и его сестра владеют 12 объектами недвижимости, 8 из которых расположены на территории Киево-Святошинского района, заявляют в ЦПК.

Среди них личная квартира антикоррупционного прокурора в городе Вишневом от застройщика "Акварели". Именно владелец компании "Акварели" и мэр Вишневого Илья Диков, с которым ранее работал Холодницкий, являются фигурантами уголовного расследования в отношении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Также сестра и мать нынешнего главы САП в 2013-2014 годах, когда Холодницкий работал прокурором Киево-Святошинского района, приобрели в этом же районе в селе Софиевская Борщаговка 2 квартиры у одного и того же застройщика ООО "МИД СЕРВИС" на 183 м² и 125 м² , - отмечают в ЦПК.

Кроме того, сестра Холодницкого в 2017 году приобрела в собственность квартиру в селе Крюковщина на 63 м². Квартира приобретена по договору долевого участия, заключенного еще в 2013 году от застройщика ЖК "Подкова".

По данным ЦПК, семья прокурора владеет также 2 квартирами и жилым домом в Львове.

Сам Холодницкий в комментарии "Украинской правде" выразил удивление обсуждением этой информации, заверив, что все эти данные были отражены ранее в его декларациях.

"Что я могу сказать: это очередной вброс "Центра сплетен". Я не понимаю, почему об этом вдруг начали говорить в 2018 году, все эти земли были в собственности еще в 2012-2013 годах", – говорит антикоррупционный прокурор.

Холодницкий подтвердил, что в 2012 году действительно обращался в сельский совет о выделении двух земельных участков.

"Они были выделены, все было оформлено надлежащим образом. Так же моя сестра, хоть она проживает в Италии, но так же обращалась о выделении земельных участков и их выделили. Но это было еще в 2012-13 годах, когда я еще не был руководителем САП", - добавляет он.

Что касается недвижимости Холодницкий говорит, что не владеет домом во Львове:

"По поводу двух квартир и дома. Я не знаю, о каком доме говорят юристы ЦПК, пусть мне скажут адрес – я там поживу. Относительно квартир - одна квартира это наследство от матери, другая - от бабушки".

"Относительно квартиры моей сестры - еще до революции (Евромайдан - ред.) она вкладывала деньги в недострой - квартиру на 125 кв м. Позже она эту квартиру продала и купила на 184 кв.м. Хочу подчеркнуть, что все это имущество стоит дешевле, чем одна квартира некоторых борцов с коррупцией в центре Киева", - заявил также руководитель САП.