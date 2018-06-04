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В ОБСЕ требуют, чтобы в России пересмотрели дело Сенцова

Понедельник, 4 июня 2018, 14:25

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российские власти освободить незаконно осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезиры к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщает "Укринформ".

"Я призываю российское руководство пересмотреть дело Сенцова и немедленно его освободить", - заявил представитель ОБСЕ.

Он добавил, что заключение украинского режиссера необоснованно.

Дезира отметил, что обеспокоен ухудшением состояния здоровья Сенцова, в том числе, психологического, после начала голодовки в знак протеста.

Как сообщалось, незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков и получает поддерживающую терапию - ему делают внутривенные инъекции.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что Сенцову, объявившему голодовку c 14 мая, каждый день колют литр глюкозы.

Сестра Сенцова также рассказала, что находится на связи с украинскими политиками, "но пока никакого прогресса не видит".

Также Каплан заявила, что "бесполезно убеждать Сенцова отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных".

31 мая экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что ейудалось поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым и узнатьо состоянии его здоровья.

"Выпало два зуба... Худой и бледный", - писала она тогда в Твиттере.

1 и 2 июня в разных городах мира проходила глобальная кампания за освобождение узников Кремля.

Как сообщалось, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Украинская правда
Темы: СенцовРосcияполитзаключенныеОБСЕ
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