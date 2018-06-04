В России уже несколько человек объявили голодовку в поддержку Сенцова

Несколько россиян публично объявили голодовку в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который тоже голодает уже три недели с требованием к российским властям освободить украинских политзаключенных.

Начал эту акцию журналист издания "Русский репортер" Александр Буртин.

"Я понимаю, что там люди реально рискуют жизнью (Сенцов и голодающий в его поддержку другой украинский политзаключенный Александр Кольченко - УП), а я ничем не рискую. Но это хоть какое-то действие, а не вынужденное наблюдение за чужим умиранием. По крайней мере чувство голода перебивает чувство стыда", - пишет Буртин в Facebook.

Его примеру последовал педагог-мультиплікатор Евгений Кабаков.

"Вчера, 2 июня, с утра пораньше, я присоединился к голодовке в поддержку Олега Сенцова. По стопам Шуры Буртина. Но беспокоиться сильно за меня не стоит. Дней 20, я думаю, спокойно продержусь, а там посмотрим", - пишет он в соцсети.

Также к акции присоединилась журналистка Анастасия Дмитриева.

"Объявляю голодовку в поддержку Олега Сенцова. Это акт солидарности и выражения уважения Олегу. Хочу, как умею и как могу, поддержать его по-человечески и привлечь к нему дополнительное внимание людей", - объясняет она свое решение.

К голодовке в поддержку Сенцова присоединилась также Елена Стальгорова.

"Она, правда, по-христиански называет ее постом - что, конечно, более правильно", - комментирует ее решение Буртин.