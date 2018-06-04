Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России уже несколько человек объявили голодовку в поддержку Сенцова

Понедельник, 4 июня 2018, 16:19

Несколько россиян публично объявили голодовку в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который тоже голодает уже три недели с требованием к российским властям освободить украинских политзаключенных.

Начал эту акцию журналист издания "Русский репортер" Александр Буртин.

"Я понимаю, что там люди реально рискуют жизнью (Сенцов и голодающий в его поддержку другой украинский политзаключенный Александр Кольченко - УП), а я ничем не рискую. Но это хоть какое-то действие, а не вынужденное наблюдение за чужим умиранием. По крайней мере чувство голода перебивает чувство стыда", - пишет Буртин в Facebook.

Его примеру последовал педагог-мультиплікатор Евгений Кабаков.

"Вчера, 2 июня, с утра пораньше, я присоединился к голодовке в поддержку Олега Сенцова. По стопам Шуры Буртина. Но беспокоиться сильно за меня не стоит. Дней 20, я думаю, спокойно продержусь, а там посмотрим", - пишет он в соцсети.

Также к акции присоединилась журналистка Анастасия Дмитриева.

"Объявляю голодовку в поддержку Олега Сенцова. Это акт солидарности и выражения уважения Олегу. Хочу, как умею и как могу, поддержать его по-человечески и привлечь к нему дополнительное внимание людей", - объясняет она свое решение.

К голодовке в поддержку Сенцова присоединилась также Елена Стальгорова.

"Она, правда, по-христиански называет ее постом - что, конечно, более правильно", - комментирует ее решение Буртин.

Как сообщалось, незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков и получает поддерживающую терапию - ему делают внутривенные инъекции.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что Сенцову, объявившему голодовку c 14 мая, каждый день колют литр глюкозы.

Сестра Сенцова также рассказала, что находится на связи с украинскими политиками, "но пока никакого прогресса не видит".

Также Каплан заявила, что "бесполезно убеждать Сенцова отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных".

31 мая экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что ейудалось поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым и узнатьо состоянии его здоровья.

"Выпало два зуба... Худой и бледный", - писала она тогда в Твиттере.

1 и 2 июня в разных городах мира проходила глобальная кампания за освобождение узников Кремля.

Как сообщалось, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Сенцов
Сенцова повысили в звании
Фильм Сенцова "Носорог" получил Гран-при на польском кинофестивале
Сенцов рассказал, как живется на передовой: стал оператором NLAW
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: