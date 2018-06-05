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Сущенко пытался выяснить, будет ли наступление на Мариуполь – СМИ РФ

Вторник, 5 июня 2018, 09:44
Сущенко пытался выяснить, будет ли наступление на Мариуполь – СМИ РФ

Украинского журналиста Романа Сущенко в России приговорили к 12 годам колонии якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

По данным "Ъ", следствие ФСБ РФ считает, что свой отпуск Сущенко, прилетевший в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, использовал не только для встреч с родственником, но и сбора информации.

Якобы выпускник военного училища Сущенко, имевший звание полковника, работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, интересовали структурные подробности Росгвардии, созданной незадолго до этого.

Кроме того, как полагают в ФСБ, Сущенко пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление т.н. "ДНР" на Мариуполь.

"Первое наступление – в августе 2014 года – привело к фактическому разгрому украинских войск, в результате которого ополченцы едва не получили выход к морю", – утверждает издание.

Как полагают знакомые журналиста, ФСБ было заранее известно о военном прошлом Сущенко, что и послужило поводом для установления за ним наблюдения.

Общественный защитник Марк Фейгин, недавно лишенный статуса адвоката в РФ, подробности дела он разглашать отказался, сославшись на его секретность.

Он заявил, что обжалует приговор, но особых надежд на его пересмотр не испытывает: "Я считаю, что это дело политическое и поэтому судебной перспективы для защиты не имеет".

"Но сейчас, после прозвучавшего приговора, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности на Украине. Я считаю, что это нужно сделать немедленно, чтобы решить проблему компромиссом", – заявил Фейгин.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский также не исключает обмена.

Главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая и обвинен в "государственной измене" (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В минувшую пятницу Вышинский, у которого было двойное гражданство – России и Украины, решил отказаться от последнего, подав соответствующее заявление на имя президента Украины Порошенко.

Темы: СущенкоРосcияФСБСМИполитзаключенные
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