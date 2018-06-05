Адвокаты Вышинского и Сущенко не исключают обмена журналистов

Адвокат главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский не исключает его обмен на осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.



"Мы не исключаем этого", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Кирилл Вышинский сделал в пятницу соответствующее заявление, он понимает, что является "предметом" для обмена, что это была спецоперация, подготовленная под определенный момент. Мы хорошо это видим. Кирилл и принял решение о выходе из гражданства Украины, исходя из этой позиции", – признал адвокат.

Доманский отметил, что 4 июня в Администрацию президента было отправлено по почте заявление о выходе К.Вышинского из гражданства Украины.

"И мы дополнительно хотим зафиксировать его отправление на месте в АП вручную. Мы бы не хотели, чтобы оно где-то там "потерялось". Кроме того, напомню, что Кирилл Вышинский сделал официальное заявление о выходе из гражданства Украины во время заседания суда, и оно было озвучено через СМИ", – указал адвокат.

В свою очередь, адвокат осужденного в России украинского журналиста Марк Фейгин в понедельник тоже не исключил обмена Сущенко на арестованного в Украине Вышинского.



"Сейчас, после прозвучавшего приговора, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности в Украине, и я считаю, что нужно сделать это немедленно, чтобы решить эту проблему компромиссом", – заявил он.

"Насколько, мне известно, Москва действительно желает получить Вышинского на родину, такое же желание украинское руководство высказывает в отношении Романа Сущенко", – сказал Фейгин.



При этом он подчеркнул, что обмен Сущенко и Вышинского "зависит от Москвы, а не от Киева".

4 июня Московский горсуд приговорил украинского журналиста Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). О задержании украинца в Москве стало известно в октябре 2016 года.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ). 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Апелляционный суд Херсонской области 1 июня отказал ему изменении меры пресечения.

Главный пропагандист Кремля, гендиректор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также допускал обмен Вышинского на украинских политзаключенных Кремля.