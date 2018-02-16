Появились детали избиения автомайдановца: бил депутат, добивали "титушки"

Автомайдановцы пообещали самостоятельно найти и наказать "титушек", которые 15 февраля вместе с депутатом Одесского горсовета избили их активиста, если этого не сделают правоохранители.

Об этом говорится в заявлении организации в Facebook.

"Трухановские титушки в составе 20 человек по указанию депутата Одесского городского совета из депутатской группы Труханова "Доверяй делам" Александра Иваницкого зашли в зал суда, схватили одесского активиста Автомайдана Виталия Устименко, вытащили его в коридор, где начали бить", - рассказывают активисты.

По словам самого Устименко, непосредственно и депутат Иваницкий также наносил ему удары. Он, воспользовавшись толпой в зале, ударил активиста локтем в грудь, пишет пострадавший в соцсети.

"Я жив и почти цел", - говорит он о своем нынешнем состоянии.

Согласно заявлению "Автомайдана", в этот момент в помещении суда не оказалось представителей полиции, которые до этого весь день там находились.

По их словам, "титушки" также мешали журналистам снимать заседания на видео.

В организации говорят, что дают возможность правоохранительным органам найти и наказать виновных.

"Если же в ближайшее время виновных в избиении автомайдановца не накажут, в том числе и депутата Иваницкого, который ими непосредственно руководил, мы будем вынуждены снова применить проверенные еще во время Майдана эффективные методы борьбы с титушками", - отмечают активисты.

Избитый Устименко рассказал, как все происходило. По его словам, после оглашения решения суда об освобождении из-под стражи мэра Одессы Геннадия Труханова, он саркастически заявил: "Сепаратистов и коррупционера на свободу! Да здравствует украинский суд!" и объяснил Труханову, что "Автомайдан" сделает все, чтобы тот сел в тюрьму.

После этого, продолжает активист, одесские депутаты позвали своих "титушек" и указали им на него. Те с закрытыми лицами, в черном без опознавательных знаков в присутствии полиции, судьи и журналистов вытащили Устименко из зала судебного заседания и в коридоре начали бить. Полиция в тот момент куда-то исчезла.

"Били по голове, туловищу, спине, ногам. Били всем, чем могли, особенно себя не сдерживая. Если бы в какой-то момент Олег Слабоспицкий (координатор "Гражданского сектора Евромайдана" - ред.) меня не накрыл собой, пожалуй, забили бы",- пишет пострадавший.

"Били и сталкивали с лестницы все четыре этажа до выхода из суда. На втором этаже я заметил полицию, которая молча наблюдала", - добавляет он.

Активист сообщил, что снял побои.

По словам Устименко, 16 февраля состоится сессия Одесского горсовета, на которой депутаты "готовы принять все, что они запланировали".

"И я уверен, что это будет не только уничтожение 3,5 га зеленых насаждений на склонах, но и много "прекрасных сюрпризов" пакетом с голоса", - отмечает активист.

Как известно, в четверг суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, отпустив его на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

Во время заседания под Соломенским судом в Киеве произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил милиционер.

Под судом собрались неизвестные в черном, пришедшие поддержать Труханова, националисты и правоохранители.

Ранее координатор "гражданский сектор евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.

13 февраля НАБУ подтвердило объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.

Евгений Кизилов, УП