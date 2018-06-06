Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк отреагировал на представление об отставке: Страной не торгую

Среда, 6 июня 2018, 14:06

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

Об этом он заявил в Facebook.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка", - объясняет министр.

По словам Данилюка, его поставили перед выбором - уйти или стать соучастником.

"Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента - предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием", - добавил глава Минфина.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Позднее Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Подробнее в интервью Данилюка "Экономической правде": Александр Данилюк: Сейчас на мне испытывают то, что будет во время избирательной кампании

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Александр ДанилюкГройсманМинфинувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Александр Данилюк
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: