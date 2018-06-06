Данилюк отреагировал на представление об отставке: Страной не торгую

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

Об этом он заявил в Facebook.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка", - объясняет министр.

По словам Данилюка, его поставили перед выбором - уйти или стать соучастником.

"Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента - предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием", - добавил глава Минфина.

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