Данилюк отреагировал на представление об отставке: Страной не торгую

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

Об этом он заявил в Facebook.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка", - объясняет министр.

По словам Данилюка, его поставили перед выбором - уйти или стать соучастником.

"Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента - предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием", - добавил глава Минфина.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Позднее Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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