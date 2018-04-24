Суд вынес приговор воспитательнице из лагеря "Виктория"

Воспитательницу детского лагеря "Виктория", Наталью Цокур (Янчук), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, арестовали сроком на три года с отсрочкой на два года.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Обвиняемая признала в суде свою вину, в связи с этим, судом было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года", - сообщили в пресс-службе.

Также воспитательнице на два года запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность.

Женщина была единственным работником лагеря с высшим образованием, которая подписывала акты о пожарной безопасности.

Цокур (Янчук) признали виновной по части 2 ст. 137 УК Украины - ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.

1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении отстраненного директора лагеря Петроса Саркисяна.

Следствие в отношение пожара продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах, в том числе и по Цокур.

Также открыто производство в отношении директора Саркисяна.

Еще одно уголовное производство открыто в отношении экс-заместителя городского главы Одессы Зинаиды Цвиринько. Ее прокуратура подозревает в приведшей к трагедии халатности.