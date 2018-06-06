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Нардепы побили собственный рекорд кнопкодавства – ЧЕСНО

Среда, 6 июня 2018, 15:46

Общественное движение ЧЕСНО зафиксировало минимум 231 случай неличного голосования 55 народными депутатами в апреле и мае 2018 года.

Об этом говорится в материале организации.

"Таким образом, в эти месяцы депутаты Верховной Рады превысили предыдущий рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств (72): в апреле они кнопкодавили как минимум 98 раз, а уже в мае – минимум 133 раза", – отмечает ЧЕСНО.

Чаще всего за последние два месяца активисты замечали за кнопкодавством депутатов от "Народного фронта" (81 факт) и "Блока Петра Порошенко" (64 факта).

"В частности, по меньшей мере 21 раз кнопкодавил Андрей Шинькович, 19 раз – Хвича Мепаришвили, 17 раз – Андрей Иванчук и 15 раз – Антон Яценко", – говорят в ЧЕСНО.

Кроме того, активисты называют Яценко из "Возрождения" и Шиньковича из БПП "лидерами неличного голосования в Верховной Раде 8-го созыва". По информации ЧЕСНО, Яценко кнопкодавил по меньшей мере 67, а Шинькович – 40 раз.

"Количество депутатов-кнопкодавов в ВРУ 8-го созыва составляет 132, то есть более 30% от общего числа народных избранников", – добавляет общественное движение.

20 марта Антон Яценко голосовал в Верховной Раде сразу за шестерых народных избранников.

16 мая представитель президента в Верховной Раде и заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Ирина Луценко голосовала за коллег при внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

"Украинская правда" в Threads

Темы: кнопкодавствоВерховная Рада
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