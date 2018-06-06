Комитет определился с двумя кандидатами на аудитора НАБУ

Комитет Верховной Рады по противодействию коррупции выбрал двух кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом в Twitter сообщила Общественная организация "Центр противодействия коррупции".

"Депутаты избрали двух кандидатов: Василенко (13 голосов) и Фаерстоун (10 голосов)", – говорится в сообщении.

Владимир Василенко – правозащитник, Том Фаерстоун – юрист из США.

Теперь Рада должна выбрать аудитора из этих двоих.

"ЦПК" также сообщил, что во время собеседования члены комитета спрашивали американца Фаерстоуна, "не помешает ему незнание украинского при аудите НАБУ" и "не завербовало ли его КГБ".

Кроме того, активисты отметили, что несколько депутатов, в частности, Егор Соболев, Дмитрий Добродомов, Сергей Лещенко и Владимир Парасюк досрочно покинули заседание, заявив о нарушении процедуры.

"Депутаты вопреки утвержденному комитетом положению обошли этап принятия решения комитета о дате проведения собеседований с кандидатами в аудиторы", – объяснили в "ЦПК" нарушение процедуры, добавив, что дату единолично определил и.о. председателя комитета.

Кроме того, депутаты за одно заседание и допустили кандидатов на конкурс, и провели собеседования, и утвердили их.

"Комитет проигнорировал рассмотрение результатов общественного обсуждения кандидатов", – настаивают активисты.

Ранее сообщалось, что один из претендентов на должность, 82-летний правозащитник Владимир Василенко работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека.

Он также является отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко.

Второй кандидат Том Файерстоун – бывший прокурор США и партнер компании "Бейкер и Маккензи".

Всего на новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, подавались пять кандидатов.

21 марта 2017 года парламент не смог выбрать члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ после чего был объявлен новый конкурс.

Позже, 13 июля 2017 года Рада снова не смогла утвердить кандидатуру независимого аудитора.