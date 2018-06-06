НАБУ показало новый состав Совета общественного контроля

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало результаты интернет-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля.

Список кандидатов с количеством набранных голосов ведомство выложило на своем сайте.

"Среди победителей голосования – 7 женщин и 8 мужчин. Из 15 избранных членов СОК один представляет ОО из г. Днепр (Артем Романюков), остальные – из г. Киев", – говорится в сообщении Бюро.

К РГК вошли представители общественных организаций "Автомайдан", "Трансперенси Интернешнл Украина", "Сич-С14", "Демократический топор орды", "Общественный люстрационный комитет", "Ассоциация юристов Украины", "Платформа Общественный контроль" и "Антикоррупционный штаб".

"Четверо из 15 избранных кандидатов были членами РГК предыдущего созыва: Виталий Устименко, Галина Янченко, Екатерина Рыженко, Артем Романюков", – отмечают в НАБУ.

По результатам голосования из 40 претендентов были выбраны 15: Максим Дижечко, Татьяна Локацька, Анатолий Мазур, Татьяна Козаченко, Александра Дрик, Анна Калинчук, Андрей Боровик, Екатерина Рыженко, Галина Янченко, Виталий Устименко, Иван Лахтионов, Евгений Карась, Олег Пушак, Злата Симоненко и Артем Романюков.

Ранее в среду комитет Верховной Рады по противодействию коррупции выбрал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ: правозащитника Владимира Василенко и юриста из США Тома Фаерстоуна.

30 мая проходило интернет-голосование за участников Совета общественного контроля при НАБУ.

Отмечалось, что за 12 часов голосования – с 9:00 до 21:00 – проголосовал 19 381 гражданин. Один человек мог проголосовать не более чем за 15 участников.