"Реконструкцию" Ханского дворца в Крыму обжалуют в суде ООН

Российский адвокат Николай Полозов подал иск в Коптевский районный суд Москвы с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца в оккупированном Крыму.

Об этом адвокат сообщил на странице Facebook.

"Требования остаются те же – немедленная остановка всех "реставрационных" работ, проведение комплексной экспертизы", – объяснил Полозов.

Он отметил, что иск подал по поручению Эльмиры Аблялимовой – жены Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Судится Аблялимова с подрядчиком работ в заповеднике – ООО "Корпорация ATTA Групп".

По словам Полозова, предыдущий иск к субподрядчику, который отклонили крымские "суды", теперь "будет рассмотрен уже в Международном суде ООН".

"Готовятся также обращения и иски в другие международные инстанции", – добавил адвокат.

Как известно, Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку, начались осенью 2017 года.

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

В феврале Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.

До оккупации она была директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника, на территории которого расположен дворец.

Однако крымский "суд" не принял иск, поскольку не увидел нарушения прав, свобод и законных интересов Аблялимовой.