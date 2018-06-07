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Кольченко прекратил голодовку: Я оказался слишком слаб

Четверг, 7 июня 2018, 12:12
Кольченко прекратил голодовку: Я оказался слишком слаб

Украинский политзаключенный Олександр Кольченко прекратил голодовку.

Об этом сообщил адвокат Андрей Лепёхин в Facebook.

"Вынужден признать, что я переоценил свои силы – я оказался слишком слаб, поэтому решил прекратить голодовку", - написал в своем обращении Кольченко.

Адвокат сообщил, что за время голодовки вес Кольченко снизился до 54 кг.

"С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу", - написал адвокат.

Украинца 7 июня должны перевести из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу.

 
Facebook Андрей Лепёхин

"В ходе голодовки Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области", - добавил он.

Адвокат написал о давлении уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой.

"Она написала письмо в адвокатскую палату, пытаясь оказать давление уже на адвоката, с целью добиться от меня принудить Александра отказаться от голодовки", - добавил Лепёхин.

Со слов Кольченко, он готовился к объявлению голодовки солидарности, сразу после того как узнал про заявление Олега Сенцова.

"Александр с этого момента перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только "подготовился" таким образом, так объявил голодовку. За это время (своей голодовки и подготовки к ней) Александр потерял 10 кг веса. Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки", - написал он.

31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

Ранее Сенцов призвал "людей на свободе" не голодать в его поддержку.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Росcияполитзаключенные
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