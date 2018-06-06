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Сенцов просит людей не поддерживать его голодовкой

Среда, 6 июня 2018, 15:29

Украинский политзаключённый, режиссер Олег Сенцов, который 24-й день голодает в российской тюрьме, призвал "людей на свободе" не голодать в его поддержку.

Об этом написал его адвокат Дмитрий Динзе в Facebook.

"Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку", - написал адвокат.

Он пояснил, что это неправильно, так у людей на свободе есть "много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключёнными".

"А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка", - подытожил Динзе.  

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство России допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

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Украинская правда
Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
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