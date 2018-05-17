Кольченко написал письмо Сенцову

Незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко написал письмо осужденному по тому же делу кинорежиссеру Олегу Сенцову.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на правозащитницу Татьяну Щур.

Она получила письмо от адвоката Кольченко, который встретился с подзащитным в российской колонии в городе Копейск под Челябинском.

"Сегодня узнал, что ты стал на якорь (объявил голодовку - УП). Я очень обеспокоен этим обстоятельством, учитывая, что когда мы с тобой общались, ты не поддерживал такие мероприятия, а также сведения о том, что состояние твоего здоровья в этой северной командировке ухудшилось", - написал Кольченко.

Он добавил, что взял с собой книгу "Приключения бравого солдата Швейка", ибо "литература подобного рода помогает с должной долей серьезности относится ко всему этому фарсу окружающему нас".

"Из своих тепличных санаторных условиях я хочу пожелать тебе здоровья и сил, которые нам понадобятся на свободе в Украине", - написал Кольченко.

Кроме того, он заявил, что как только отбудет наказание в ШИЗО, готовится вернуться туда снова, потому что "приближается день России".

Правозащитница Татьяна Щур объяснила, что соответствующая практика применяется в российских тюрьмах довольно часто.

"Тех, кто сидит по тяжелым статьям, по которой сидит Кольченко, в Челябинске переводят в ШИЗО в связи с государственными праздниками. Их держат около 2 недель для профилактики. Это такой порядок, и так поступают со всеми", - пояснила она.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать.

В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

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