Глава "Нафтогаза" зовет Кличко на дебаты: Хватит смелости?

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев предлагает мэру Киева Виталию Кличко принять участие в теледебатах, чтобы доказать свою правоту в вопросе передачи Киеву долгов "Киевэнерго" за газ.

Об этом он написал в Facebook.

"Не удивляет ничего. Даже мэр Киева, который временно бежал за границу, чтобы не было стыдно за свои собственные решения. Господин Кличко может дебаты в прямом эфире? Хватит прятаться за спины приспешников. Вы же когда-то были смелым человеком. Не уверен, что честным, но были…", - написал Коболев.

Он призвал мэра обсудить "все спорные вопросы вживую перед камерами".

"Хватит смелости?", - поинтересовался глава "Нафтогаза".

В свою очередь заместитель мэра Киева Петр Пантелеев призвал "Нафтогаз" прийти к компромиссу в вопросе решения задолженности и восстановить газоснабжение в городе.

"Вопрос долгов обязательно надо решать, но это необходимо делать отдельно. При этом город не должен подвергаться техническому коллапсу", - убежден он.

Заместитель председателя КГГА отметил, что неправильно перекладывать долг в размере почти 5 миллиардов гривен на КП "Киевтеплоэнерго", ведь часть долга – 1,2 миллиарда – составляют штрафные санкции без источника погашения.

"Очень важная вещь – без газоснабжения могут остаться наши ТЭЦ, которые производят, кроме тепла, и электроэнергию. Это уже предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации, ведь мы будем иметь дефицит электроэнергии в городе", - сказал чиновник.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд гривен.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что в соответствии с законом "О теплоснабжении", договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.

24 мая в Киевсовете заявили, что вопрос поставок газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" должны решаться отдельно.

В КГГА сообщали, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла, если "Нафтогаз" будет отказываться подписать соглашение на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго".

6 июня депутаты Киевсовета проголосовали за обращение к НАК "Нафтогаз Украины" с требованием немедленно подписать договор на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго" для возобновления горячего водоснабжения киевлянам и пригрозили прибегнуть к радикальным действиям.

Компания "Нафтогаз" утверждает, что киевляне сидят без горячей воды не по их вине.

Договор города с "Киевэнерго" по использованию целостного энергетического комплекса столицы закончился в 2017 году.

"Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведения приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом, структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".