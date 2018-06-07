Глава "Нафтогаза" зовет Кличко на дебаты: Хватит смелости?

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев предлагает мэру Киева Виталию Кличко принять участие в теледебатах, чтобы доказать свою правоту в вопросе передачи Киеву долгов "Киевэнерго" за газ.

Об этом он написал в Facebook.

"Не удивляет ничего. Даже мэр Киева, который временно бежал за границу, чтобы не было стыдно за свои собственные решения. Господин Кличко может дебаты в прямом эфире? Хватит прятаться за спины приспешников. Вы же когда-то были смелым человеком. Не уверен, что честным, но были…", - написал Коболев.

Он призвал мэра обсудить "все спорные вопросы вживую перед камерами".

"Хватит смелости?", - поинтересовался глава "Нафтогаза".

В свою очередь заместитель мэра Киева Петр Пантелеев призвал "Нафтогаз" прийти к компромиссу в вопросе решения задолженности и восстановить газоснабжение в городе.

"Вопрос долгов обязательно надо решать, но это необходимо делать отдельно. При этом город не должен подвергаться техническому коллапсу", - убежден он.

Заместитель председателя КГГА отметил, что неправильно перекладывать долг в размере почти 5 миллиардов гривен на КП "Киевтеплоэнерго", ведь часть долга – 1,2 миллиарда – составляют штрафные санкции без источника погашения.

"Очень важная вещь – без газоснабжения могут остаться наши ТЭЦ, которые производят, кроме тепла, и электроэнергию. Это уже предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации, ведь мы будем иметь дефицит электроэнергии в городе", - сказал чиновник.