Рада избрала аудитора НАБУ

Верховная Рада избрала аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от парламента правоведа Владимира Василенко.

Это решение было принято после рейтингового голосования депутатов.

На должность аудитора НАБУ претендовало два кандидата - американский правозащитник, партнер компании Baker & McKenzie Томас Файерстоун и украинский правовед-международник Владимир Василенко.

По Василенко в рейтинговом голосовании проголосовало 276 депутатов.

По Файерстоуна - 208

После рейтингового голосования спикер ВР Андрей Парубий объявил об определяющем голосовании за Василенко. За него отдали свои голоса 289 народных избранников.

После этого Парубий объявил его членом комиссии по оценке эффективности и деятельности НАБУ от Верховной Рады и попросил комитет подготовить соответствующее постановление.

Владимир Василенко - украинский правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, профессор.

Родился 16 января 1937 в Киеве. Окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко в 1959 году и аспирантуру по специальности "Международное право" в 1964 году. В 1972 - 1992 гг. являлся научным консультантом Министерства иностранных дел Украины по правовым вопросам.

В конце 1989 года принимал участие в выработке юридических оснований экономической самостоятельности Украины.

Весной 1990 года подготовил первый проект Декларации о государственном суверенитете Украины, в дальнейшем в качестве консультанта Верховной Рады Украины участвовал в выработке окончательного варианта Декларации. С 1992 года - посол в странах Бенилюкс, а также представитель Украины при Европейском Союзе и НАТО.

В 1998 - 2002 гг. - посол в Великобритании и по совместительству в Ирландии.

В 1991 - 2009 гг. Неоднократно принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН в качестве эксперта, советник, заместитель члена делегации и член делегации Украины, представляя Украину в Третьем (вопросы прав человека) и Шестом (юридические вопросы) комитетах.

В 2001 году избран Генеральной Ассамблеей ООН в Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, где работал судьей до января 2005 года.

С 2006 года по 2010 год - представитель Украины в Совете ООН по правам человека.

В 2008 г. Уполномоченный Украины в Международном Суде ООН при рассмотрении дела Румыния против Украины. Делегат Учредительного съезда Народного Руха Украины, член редакционной комиссии съезда, член первого состава Большого совета НРУ. Член Народного Комитета защиты Украины. Доктор юридических наук. Заслуженный юрист Украины.

Как сообщалось, 21 марта 2017 года парламент не смог выбрать члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ после чего был объявлен новый конкурс.

Позже, 13 июля 2017 года Рада снова не смогла утвердить кандидатуру независимого аудитора.

Всего на новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, подавались пять кандидатов.

Также сообщалось, что ищбранный аудитором НАБУ Владимир Василенко является отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко.