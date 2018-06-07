У Порошенко есть претендент на место Данилюка

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Четверг, 7 июня 2018, 14:30

Президент Петр Порошенко хотел бы видеть новым министром финансов Нину Южанину, которая сейчас является депутатом Верховной Рады.

По данным источников "Украинской правды" в руководстве фракций коалиции, именно ее президент предпочитает видеть на месте Александра Данилюка.

Однако на данном этапе согласования этой кандидаты нет.

Исполнять обязанности министра будет первая заместитель министра Оксана Маркарова.

Верховная Рада продлила утреннее заседание для рассмотрения представления премьер-министра об увольнении Данилюка с должности министра финансов. В 14:31 Владимир Гройсман начал озвучивать свою мотивацию такого решения.

"Украинская правда"
Темы: Минфин Кабинет министров Порошенко кадры
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