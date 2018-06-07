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Рада уволила Данилюка

Четверг, 7 июня 2018, 14:34
Рада уволила Данилюка

Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов.

За принятие соответствующего решения проголосовали 254 депутата.

Данилюк заявил, что ему "инкриминируют то, что вынес сор из избы". 

"Когда вы наделили меня полномочиями министра финансов, я шел строить эффективную современную финансовую систему Украины, бороться с коррупцией и разбазариванием бюджетных средств, с честью и достоинством отстаивал интересы Украины перед международными партнерами", - сказал он.

Данилюк добавил, что написанное им письмо "содержит общеизвестные факты".

"В частности, больше года ДФС имеет полулегитимного и полностью управляемого руководителя. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтом интересов. Ситуация с ГФС типична для всех важных органов Украины – это слабость, ангажированность, коррупция и неверие граждан. Скажите, что здесь неправда? Если вы не согласны с тем, что я озвучил – голосуйте за мою отставку. Нет человека – нет проблемы", - сказал Данилюк.

Он добавил, что уволил главу ГФС Романа Насирова, и не будет принимать правила круговой поруки.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман заявил, что Данилюк так и не понял, почему он внес данное представление на увольнение.

"Я так и не понял его выпад на заседании правительства. Когда я после этого совещания в правительство прилетел в Брюссель вести переговоры, меня встречало письмо министра финансов, непонятное и неадекватное, я пригласил министра и сказал, что против государства действовать невозможно, и я давал ему 2 недели, чтобы исправить ситуацию", - сказал Гройсман.

"Я прошу вас поддержать мое представление об отставке министра финансов. Там сильная команда, мы будем нормально качественно дальше работать. У нас есть план, и мы его реализуем", - подытожил Гройсман.

Ранее уволить Данилюка рекомендовал Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

Но, по словам нардепа Юрия Левченко, рассмотрение этого вопроса на комитете проиходило с грубым нарушением процедуры: во-первых, документ не прошел соответствующее предварительное рассмотрение, во-вторых, самого министра не было на комитете, и он не имел возможности выразить свою точку зрения.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Сам министр заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаАлександр ДанилюкГройсман
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