Турчинов: Россия нацелила на Украину ракетные комплексы и несколько армий

Россия построила вдоль украинской восточной границы мощную военную инфраструктуру.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, открывая девятый Национальный экспертный форум, передает "Радио Свобода".

"Пятый год идет война России против Украины, и никаких признаков нормализации ситуации мы не имеем... Два корпуса, которые входят в состав восьмой российской армии, фактически выполняют функцию, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны. Их задача - задержать продвижение наших войск до подхода основных сил. Но где они дислоцируются? Построена мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы. Россия против нас оперирует не батальонами или дивизиями, а армиями", - говорит он.

Александр Турчинов на форуме фото "Радио свобода"

Среди угроз с моря секретарь СНБО называет часть Каспийского флота России, переброшенную в Черноморский бассейн. Также он говорит о российских ракетных комплексах в Крыму и на восточных границах, которые, по его словам, способны нанести удар "фактически по всей территории Украины".

"В этой войне Россия, к сожалению, имеет союзников, которых мы считаем нашими стратегическими партнерами. Одним из самых опасных для нас является так называемый проект "Северный поток-2", это реальный вызов для нас, и испытание для нашего партнерства с западными коллегами, потому что потери, которые понесем мы - на порядок больше, чем те кредиты, которые нам сегодня предлагают", - заявил Турчинов.