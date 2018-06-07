Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В деле об "убийстве" Бабченко готовят новое подозрение – Луценко

Четверг, 7 июня 2018, 16:55
В деле об убийстве Бабченко готовят новое подозрение – Луценко

Следствие по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко готовится объявить новое подозрение.

Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, благодаря имитации убийства Бабченко правоохранители получили больше информации о заказчике, и в ближайшее время готовят новое подозрение в этом деле.

"Когда оно (подозрение - УП) будет осуществлена юридически, тогда вы о нем узнаете", - ответил глава ГПУ на просьбу рассказать подробнее.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бабченко АркадийЛуценкоГенпрокуратураубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Бабченко Аркадий
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: