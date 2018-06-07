В деле об "убийстве" Бабченко готовят новое подозрение – Луценко

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Четверг, 7 июня 2018, 16:55

Следствие по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко готовится объявить новое подозрение.

Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, благодаря имитации убийства Бабченко правоохранители получили больше информации о заказчике, и в ближайшее время готовят новое подозрение в этом деле.

"Когда оно (подозрение - УП) будет осуществлена юридически, тогда вы о нем узнаете", - ответил глава ГПУ на просьбу рассказать подробнее.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Бабченко Аркадий Луценко Генпрокуратура убийство
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