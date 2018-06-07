Полиция взяла под охрану 7 человек из "тревожного списка" СБУ

Полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв террористов, который Служба безопасности получила в результате спецоперации.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Во исполнение семи постановлений следователей СБУ, которые официально поступили Нацполиции, Национальная полиция осуществляет физическую охрану семи человек, в отношении которых могут планироваться террористические акты", - сказал он.

На уточняющие вопросы Тракало ответил, что иная информация касается личной безопасности граждан, поэтому является закрытой.

При этом он не исключил, что перечень охраняемых лиц может расшириться.

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Как сообщалось, Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в ходе которой имитировала убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

Служба безопасности открыла уголовное производство из-за обнародования СМИ списка потенциальных 47 жертв.

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47 на крючке. Кто попал в "тревожный список" СБУ