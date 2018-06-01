Благодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах - Луценко
Имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 (!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты", - рассказал он.
По его словам, им сообщили об опасности и сейчас организуется их защита.
"Следствие также получило важные доказательства связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы сообщим позже", - анонсировал генпрокурор.
Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.
Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.
Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.
Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.
В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.
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