Благодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах - Луценко

Имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 (!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты", - рассказал он.

По его словам, им сообщили об опасности и сейчас организуется их защита.

"Следствие также получило важные доказательства связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы сообщим позже", - анонсировал генпрокурор.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

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