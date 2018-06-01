Лицам из списка организаторов "убийства" Бабченко предоставят охрану

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Пятница, 1 июня 2018, 00:41

Лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченком, будет предоставлена охрана.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

Луценко уточнил, что у правоохранителей есть полный список лиц, которых организаторы покушения на Бабченка планировали также планировали убить.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - сказал Луценко.

Луценко объяснил, что инсценировка "убийства" Бабченка нужна была для того, чтобы вызвать доверие у организатора этого преступления и получить этот список.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченка.

Как стало известно, предполагаемым организатором "убийства" Бабченка является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

Темы: Луценко Генпрокуратура СБУ Бабченко Аркадий
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