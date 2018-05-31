Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ объяснили пользу от фейкового убийства Бабченко

Четверг, 31 мая 2018, 11:31
В ГПУ объяснили пользу от фейкового убийства Бабченко

Благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Там рассказали, что во время разговоров организатор преступления Г. упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать", - пояснила УП пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, этот список в конце концов получили.

Председатель ГПУ Юрий Луценко уточнил, что инсценированное убийство преследовало цель "получить больше информации об этом списке во время второго транша оплаты за выполненное убийство".

Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства".

Луценко сообщил, что удалось собрать достаточно фактов, свидетельствующих "в пользу российской версии заказчика".

Как сообщалось, вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве якобы убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая, в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бабченко Аркадийубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Бабченко Аркадий
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: