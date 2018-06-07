Путин ответил, есть ли у него преемник

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет политического преемника.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время прямой линии в четверг.

"Преемника, в классическом смысле слова, нет. Его определит российский народ, избиратель Российской Федерации", – отметил российский президент.

Однако, по словам Путина, он думает о том, чтобы в России "подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию".

Кроме того, президента РФ спросили, "не одиноко ему на "политическом Олимпе".

"Добиваться положительных результатов и вообще результатов в работе сегодня можно... только опираясь на дееспособную команду профессионалов и единомышленников", – сказал Путин, добавив, что у него такая команда есть.

Владимир Путин был президентом с 2000 по 2008 годы, затем 4 года был премьер-министром РФ.

В 2008 году Госдума приняла поправку в Конституцию об увеличении президентского срока с четырех до шести лет.

В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок.

В 2018 году он снова выиграл выборы. По данным ЦИК РФ, действующий президент РФ набрал 76,66% голосов. В ЦИК заявили об отсутствии серьезных нарушений во время голосования, а результат Путина председатель комиссии назвала "рекордным".

В мае 2018 года парламент Чечни внес в Госдуму РФ проект поправок в конституцию, которыми предлагается разрешить президенту руководить Россией не два, а три срока подряд.

Больше о том, как в России призывали голосовать на "выборах", читайте в колонке на УП "Установите приложение, сделайте селфи: как молодежь в России мотивируют идти на выборы Путина"