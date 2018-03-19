В РФ посчитали 99,5% голосов, Путину отдали 76,65%

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Понедельник, 19 марта 2018, 06:38

Президент РФ Владимир Путин получает 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.

Об этом, ссылаясь на данные ЦИК РФ, сообщает РИА Новости.

Как заявили в Центризбиркоме, "Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году".

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина 11,81% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,67%.

Средняя явка на выборы составляет более 67%.

Как известно, так называемые "выборы" президента РФ 18 марта оккупанты провели и в Крыму, в четвертую годовщину аннексии полуострова.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза отказались отправлять наблюдателей во временно оккупированный Крым на "выборы" президента России.

При этом, как заявляют российские СМИ, в оккупированном Крыму у Путина уровень поддержки 92,19%, а явка составила 63,86%. В то же время оккупационная администрация Крыма заявила, что "выборы" прошли без нарушений.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

12 марта глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении нардепов к парламентам других стран относительно непризнания и бойкота выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

1 марта 255 депутатов поддержали проект постановления №7546, которым призывали мир помешать выборам президента Российской Федерации в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

Такие же заявления сделали еще ряд стран.

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Темы: Путин Росcия Крым оккупация
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