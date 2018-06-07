Дело убийства Бузины будут слушать присяжные

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Четверг, 7 июня 2018, 18:16

Дело об убийстве публициста Олеся Бузины суд будет рассматривать с участием присяжных.

Об этом сообщает Прокуратура Киева.

"07.06.2018 в Шевченковском суде города Киева с участием прокуратуры города Киева состоялось подготовительное заседание в деле по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам подготовительного заседания суд назначил рассмотрение обвинительного акта присяжными.

Следующее заседание состоится 15.06.2018.

В прокуратуре напомнили, что Медведько и Полищуку инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и незаконное хранение оружия.

Ведомство добавило, что обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве. 

В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Кроме того, потерпевшие в уголовном производстве заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму 1,5 миллиона гривен.

Как известно, 9 февраля в Шевченковском суде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины.

Темы: Бузина суд
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