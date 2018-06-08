Порошенко встретился с родными заложников и поддержал идею Балуха

Президент Петр Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.



Он проинформировал о шагах, которые делаются для освобождения политзаключенных, и дальнейших действиях, сообщает пресс-служба главы государства.



Порошенко сообщил, что 11 июня министр иностранных дел Павел Климкин отправится на встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата".

Пресс-служба президента

"Первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации Минских соглашений, будет вопрос заложников. Мы уже согласовали и скоординировали нашу позицию, французская и немецкая стороны нас поддерживают", – сказал он.



Президент добавил, что на встрече трехсторонней группы в Минске Ирина Геращенко официально передала письмо со списком из 23 россиян, которые шпионили в Украине и которые предлагают РФ обменять на украинских политзаключенных.



Порошенко попросил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову "осуществить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в Крыму".

Он также сообщил, что договорился с принцессой Лихтенштейна Софией, что она поднимет вопрос регулярного допуска и гуманитарной помощи Международного комитета "Красный Крест" к украинским политзаключенным.



Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который призывает к консолидации патриотов и созданию при президенте консультативно-координационного совета по освобождению политзаключенных.



Порошенко поддержал создание такого совета и поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий указ.



Он выразил поддержку всем украинским заложникам и передал объявившим голодовку: "Вы все нужны нам живыми".



Президент в очередной раз заверил, что вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных присутствует во всех его международных переговорах.