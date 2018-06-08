Порошенко встретился с родными заложников и поддержал идею Балуха
Президент Петр Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Он проинформировал о шагах, которые делаются для освобождения политзаключенных, и дальнейших действиях, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко сообщил, что 11 июня министр иностранных дел Павел Климкин отправится на встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата".
"Первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации Минских соглашений, будет вопрос заложников. Мы уже согласовали и скоординировали нашу позицию, французская и немецкая стороны нас поддерживают", – сказал он.
Президент добавил, что на встрече трехсторонней группы в Минске Ирина Геращенко официально передала письмо со списком из 23 россиян, которые шпионили в Украине и которые предлагают РФ обменять на украинских политзаключенных.
Порошенко попросил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову "осуществить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в Крыму".
Он также сообщил, что договорился с принцессой Лихтенштейна Софией, что она поднимет вопрос регулярного допуска и гуманитарной помощи Международного комитета "Красный Крест" к украинским политзаключенным.
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который призывает к консолидации патриотов и созданию при президенте консультативно-координационного совета по освобождению политзаключенных.
Порошенко поддержал создание такого совета и поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий указ.
Он выразил поддержку всем украинским заложникам и передал объявившим голодовку: "Вы все нужны нам живыми".
Президент в очередной раз заверил, что вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных присутствует во всех его международных переговорах.