Порошенко встретился с родными заложников и поддержал идею Балуха

1039 просмотров
Пятница, 8 июня 2018, 20:27

Президент Петр Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Он проинформировал о шагах, которые делаются для освобождения политзаключенных, и дальнейших действиях, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко сообщил, что 11 июня министр иностранных дел Павел Климкин отправится на встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата".

 
Пресс-служба президента

"Первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации Минских соглашений, будет вопрос заложников. Мы уже согласовали и скоординировали нашу позицию, французская и немецкая стороны нас поддерживают", – сказал он.

Президент добавил, что на встрече трехсторонней группы в Минске Ирина Геращенко официально передала письмо со списком из 23 россиян, которые шпионили в Украине и которые предлагают РФ обменять на украинских политзаключенных.

Порошенко попросил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову "осуществить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в Крыму".

 

Он также сообщил, что договорился с принцессой Лихтенштейна Софией, что она поднимет вопрос регулярного допуска и гуманитарной помощи Международного комитета "Красный Крест" к украинским политзаключенным.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который призывает к консолидации патриотов и созданию при президенте консультативно-координационного совета по освобождению политзаключенных.

Порошенко поддержал создание такого совета и поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий указ.

Он выразил поддержку всем украинским заложникам и передал объявившим голодовку: "Вы все нужны нам живыми".

Президент в очередной раз заверил, что вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных присутствует во всех его международных переговорах.

Алена Рощенко, УП
Темы: политзаключенные заложники Порошенко Балух Крым
powered by lun.ua
По теме
Исхудавший Балух пришел в суд в вышиванке 8 июня 2018, 19:42
Мураев: В моем комментарии не было личного отношения к Сенцову 8 июня 2018, 15:37
Кольченко кормят бульонами, ему чуть лучше – правозащитник 8 июня 2018, 14:47
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
НАПК не успело проверить декларации Порошенко и других топ-чиновников
Туск не поддержал просмотра формата G7 и возвращения России
Сына заместителя Гриневич отдали под суд
Все новости
психология

Трапеза в одиночку может повредить вашему здоровью

путешествия

5 мест мира, которые стоит посетить, пока их не разрушил климат

Поиск по сайту
Архив
Весь архів