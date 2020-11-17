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Балуха допросили следователи

Вторник, 17 ноября 2020, 15:32

Правоохранители допросили экс-узника Кремля Владимира Балуха в деле о нанесении ему тяжких телесных повреждений.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В субботу (14 ноября -ред.) потерпевшего допросили с разрешения врача и в его (врача) присутствии".

Детали: Подробности следственных действий в прокуратуре не разглашают.

По словам Максимец, сейчас следствие продолжается. Подозреваемому в нападении на Балуха продлили срок содержания под стражей на срок досудебного расследования.

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. 
  • 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
  • Балуха выписали из больницы в конце октября. Сообщалось, что впереди его ждет реабилитация.

Валентина Романенко, УП
Темы: Балух


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