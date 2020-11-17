Балуха допросили следователи
Вторник, 17 ноября 2020, 15:32
Правоохранители допросили экс-узника Кремля Владимира Балуха в деле о нанесении ему тяжких телесных повреждений.
Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "В субботу (14 ноября -ред.) потерпевшего допросили с разрешения врача и в его (врача) присутствии".
Детали: Подробности следственных действий в прокуратуре не разглашают.
По словам Максимец, сейчас следствие продолжается. Подозреваемому в нападении на Балуха продлили срок содержания под стражей на срок досудебного расследования.
Предыстория:
- Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами.
- 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
- Балуха выписали из больницы в конце октября. Сообщалось, что впереди его ждет реабилитация.
Валентина Романенко, УП