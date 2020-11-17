Балуха допросили следователи

Правоохранители допросили экс-узника Кремля Владимира Балуха в деле о нанесении ему тяжких телесных повреждений.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В субботу (14 ноября -ред.) потерпевшего допросили с разрешения врача и в его (врача) присутствии".

Детали: Подробности следственных действий в прокуратуре не разглашают.

По словам Максимец, сейчас следствие продолжается. Подозреваемому в нападении на Балуха продлили срок содержания под стражей на срок досудебного расследования.

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